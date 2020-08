Samen 1: 'Dans en zing, juist nu'

Angela van Arendonk (in roestbruine jumpsuit): 'Als je letterlijk in beweging komt, gaat er ook vanbinnen iets bewegen.' (beeld Bert Gort)

Drachten

Je bent niet alleen in de dikke mist die lijkt ontstaan door de coronacrisis. Dat is de boodschap die Samen 1 uitdraagt in vier video’s, waarvan de eerste vandaag op YouTube verschijnt.

In de laatste clip, die volgende week donderdag 20 augustus online komt, klinkt een oproep tot eenheid: ‘Hou vol, geef niet op. De dromen die je droomt, zijn niet voor niets. Er is hoop als je gelooft. Er is veel meer dan wat jij nu kan zien. Laten we één zijn. Zo winnen we de strijd.’ De initiatiefnemers roepen mensen op het lied en de choreografie uit die slotvideo zelf ook uit te voeren en op sociale media te delen. Zaterdag worden twee instructiefilmpjes voor zang en dans online gezet.

Een aantal bekende artiesten..

