Onze Boekencast

Podcasts zijn geweldig. Een van de redenen voor dit enthousiasme is dat iedereen ze kan maken. Ook jonge mensen wagen zich eraan. Dertig jaar geleden verdwenen zulke probeersels van jongeren, opgenomen op een cassettebandje, nog in de eigen bureaula. Nu kan iedereen ze beluisteren via podcast-apps of Spotify, en zo in aanraking komen met hun creatieve en onbevangen denkwereld.

Zo beluisterde ik met plezier de podcast Onze Boekencast, die begin dit jaar is gestart (niet te verwarren met De Boekencast). De twintiger Sophie van der Linden bespreekt hierin tweewekelijks thrillers, romans en fantasyverhalen. Haar inzet is sympathiek: gezellig kletsen over boeken. Dat doet ze met haar vriend Remco, en haar vrien..

