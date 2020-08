Op safari onder water in een Friese kelder

In de binnenstad van Leeuwarden heb je een aantal musea, die zeer zeker het bezoeken waard zijn. Een daarvan is Natuurmuseum Fryslân. Misschien wel het leukste museum van Friesland.

Natuurmuseum Fryslân is zeker voor kinderen een leuk museum. Je leert er veel op verrassende en aansprekende manieren. En ook in corona-tijd is het goed toegankelijk. Met zoals in elk museum tegenwoordig allerhande maatregelen, zoals bijvoorbeeld van tevoren reserveren. Groot voordeel als bezoeker is dat je ruimte en rust hebt, die je anders niet zo snel aantreft in een museum.

Een van de hoogtepunten van dit museum is gelokaliseerd in de kelder: de onderwatersafari. Een goed gevonden concept, en waar kun je nu beter op onderwatersafari gaan dan in de hoofdstad van een waterrijke provincie zoals Friesland. Je verkeert onder de waterspiegel en wordt opgenomen in de wondere wereld van daarbeneden. Tot 2016 daalde je met een trap naar ..

