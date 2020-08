Er vallen klappen in de kunst

Tientallen theater- en muziekgezelschappen zijn afgevallen. De zware slag brengt hun voortbestaan in gevaar, omdat de coronacrisis hen voorlopig berooft van publieksinkomsten.

Net op het moment dat theater- en muziekgezelschappen naar adem happen door corona, maakte het Fonds Podiumkunsten bekend wie in de theater- en muziekwereld de komende vier jaar voor subsidie in aanmerking komt.

Amsterdam

Hoewel het Fonds het werk en de plannen van 149 gezelschappen positief beoordeelt, kan het maar aan 78 van hen subsidie verstrekken uit de beschikbare pot van 21 miljoen euro aan rijksgeld. Onder afvallers die de afgelopen vier jaar wel subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) ontvingen, zijn een aantal gevestigde namen uit de jazz, de pop en geïmproviseerde muziek. Daarnaast valt bijkans een generatie aan theatergezelschappen die in de jaren negentig tot bloei kwamen, buiten de boot. In beide gevallen hangt een einde van een tijdperk in de lucht.

De in 1967 opgerichte Instant Composers Pool, grondlegger van de Europese geïmproviseerde muziek, ligt eruit, evenals het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, de Amsterdam K..

