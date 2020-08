In een stuk oud ijzer schuilt voor de 'kunsteboer' al gauw een walvis

Met de inrichting van een tuin kun je een statement maken. Het Nederlands Dagblad belt aan om het verhaal erachter te horen. Vandaag: ‘kunsteboer’ William van de Velde uit Groningen. In zijn tuin is genoeg te zien aan figuratieve kunstwerken, gemaakt van verweerd materiaal. Zoals een vredesduif, gemaakt van drie mortiergranaten.

Hij woont met zijn vrouw en zoon in zijn tuin, kun je beter zeggen dan dat hij een huis met een tuin heeft. Het bescheiden tuinhuis, de daaraan vastgemaakte pipowagen en een losstaande werkruimte voor zijn vrouw, gaan namelijk aardig op in de groene oase van het volkstuinencomplex aan de rand van de stad Groningen. Feitelijk is de tuin van William van de Velde (47) een grote expositieruimte voor zijn figuratieve, veelal van cortenstaal gemaakte creaties. Een smal paadje, gemaakt van restanten dakleer leidt de bezoeker door de zevenhonderd vierkante meter tellende tuin. ‘Dat is makkelijk met maaien, maar in de zomer wordt het wel heet’, vertelt hij.

voor iedereen

‘Kunsteboer’ noemt de van oorsprong uit Frankrijk afko..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .