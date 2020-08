George Harinck: ‘De regering verzocht de kerken een landelijke biddag uit te schrijven’

In 1866 werd Nederland getroffen door een cholera-epidemie. Er was toen ook al zoiets als een cholera-dashboard. Het gereformeerde weekblad De Bazuin meldde op 12 oktober 1866: ‘Door de cholera zijn over de week van 23 tot 29 september 1866 in ons land aangetast 313, overleden 239 personen. Sedert het begin der ziekte aangetast 30.111 overleden 18.543.’ Nederland telde toen 3,5 miljoen inwoners, meer dan een half procent overleed dus. Het zijn cijfers waar de huidige pandemie in ons land niet aan kan tippen.

Wat deden de kerken tijdens die epidemie? Ze hielden hun wekelijkse kerkdiensten. Daaraan tornen was niet aan de orde. De vraag was veeleer of men dan helemaal geen extra maatregelen nemen moest? Hygiëne en gezond eten alleen waren niet voldoende. Kon de kermis gewoon doorgaan, moest men het bezoeken van choleralijders ongestoord laten plaatsvinden? Men werd het er niet over eens.

wat is effectief?

Het eigenlijke probleem was dat men niet goed wist welke maatregel effectief zou kunnen zijn. Moest men teer branden om de lucht te zuiveren, zoals in Uitgeest? Ontlasting desinfecteren met chloorkalk, zoals een arts in Den Bosch aanraadde? De inspecteurs voor het gene..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .