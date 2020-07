Catharijneconvent vindt met ‘De kruisiging’ parel in eigen archief

Het schilderij was jarenlang over het hoofd gezien en stond kromgetrokken, grauw, kleurloos en beschadigd achterin een rek in het archief van het Catharijneconvent. Het bijna zes eeuwen oude paneel heeft nu een prominente plek in het museum gekregen. Bezoekers krijgen via een film uitleg over de schatten die het schilderij verborgen hield. Het was vuil en de vernis was vergeeld. Maar al bij een eerste schoonmaakbeurt waren bijzondere resultaten te zien. ‘De vele details en het feit dat het paneel oud en zeldzaam is, maakt de restauratie van De kruisiging één van de meest interessante ooit binnen de collectie van Museum Catharijneconvent’, meldt het museum.

