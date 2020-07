Diepvrieshuisjes en schokbeton in de polder

In het spoor van … is een zomerserie over zichtbare, vaak onopgemerkte sporen van vroeger in de wereld van nu. Aflevering 4: de jaren vijftig in de Noordoostpolder.

Op het eerste gezicht is de Noordoostpolder een gebied met weinig sporen van vroeger. Bij nader inzien valt dat mee. Het gebied waar nu de polder ligt, werd bewoond tot in de Middeleeuwen, toen het door de zee verzwolgen werd. In de bodem zijn prehistorische vondsten gedaan en scheepswrakken gevonden. In de oorlog, toen de polder werd drooggelegd en ontgonnen, stortten er minstens vijftien vliegtuigen neer. Palen met rode vliegtuigen en scheepswrakken markeren de vindplaatsen.

Tijdens de oorlog vonden duizenden onderduikers er een schuilplaats. Het gebied werd een onderduikersparadijs genoemd. Dit onderwerp uit de ‘vroege’ historie van de polder is uitgespit door Carla van Baalen, die er in 1986 een proefschrift over schreef: Paradijs..

