Rusthoven: De steen van de steenhouwer

Begraafplaatsen in Nederland hebben hun eigen sfeer. In deze zomerserie bezoeken redacteuren kerkhoven en stadsbegraafplaatsen, noodvoorzieningen, urnenmonumenten en natuurbegraafplaatsen. Vandaag: de Algemene Begraafplaats Zoelen en Kerk-Avezaath.

Groot hek, voorterrein met grind, wit kapelletje. Op het eerste gezicht lijkt de Algemene Begraafplaats Zoelen en Kerk-Avezaath (gemeente Buren) behoorlijk doorsnee.

Maar loop óm dat kapelletje heen en je ziet in één oogopslag: de begraafplaats aan de Beemdsestraat is allesbehalve doorsnee. Hoge solitaire coniferen, pilaren van rodebeukenhaag en diagonale wandelpaden – denk de ruim zevenhonderd graven weg en je waant jezelf in een prachtige landschapstuin.

Vooral die diagonale paden maken de begraafplaats uniek. Tussen de twee wereldoorlogen werden in Nederland maar liefst 271 begraafplaatsen aangelegd, en alléén in Zoelen, vlak bij Tiel, gebeurde dat in ruitvorm. Voor het ontwerp tekende burgemeester

Louis Rudolph Jules ridder van Rappard.

