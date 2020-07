VPRO-podcast ‘De ware aard’ begint bij Augustinus: ‘Hij is nog steeds actueel’

Thomas Hobbes confronteert zijn lezer met een verlangen naar veiligheid en mensenvrees die wellicht niet terecht is, maar wel diepgeworteld. In de tweede aflevering van De ware aard praat terrorismedeskundige Beatrice de Graaf over het boek Leviathan van Thomas Hobbes. (beeld ovt / Irma van Osch)

De eerste bij wie VPRO-presentatoren Jos Palm en Julie Blussé te rade gaan, is kerkvader Augustinus.

Hilversum

De ware aard is een 8-delige VPRO-radioserie en podcast waarin presentatoren Jos Palm en Julie Blussé met een gast en met filosoof Thomas Muntz acht klassieke boeken bespreken. Zondag komt in de eerste aflevering Belijdenissen van Augustinus aan bod en is de rooms-katholieke schrijver Stephan Sanders te gast. Blussé: ‘Het is interessant dat Augustinus nog steeds actueel is. Hij zette me aan het denken over wat mijn handelen drijft en hoe consequent ik ben.’

Waarom wilden jullie De ware aard maken?

‘Als je ervan uitgaat dat de mens geneigd is tot het kwade, benader je mensen anders dan wanneer je uitgangspunt het goede van de mens is..

