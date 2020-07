Dezelfde dichter, twee gedichten, twee keer een afvoerputje. Eerst in een gedicht uit 1978, Het hiernamaals. Het gaat over een goudvis die hapt naar lucht, 'en kust, voordat hij gaat, / terloops zijn spiegelbeeld, // en blijft dan roerloos drijven, wachtend op Gods hand, / de opvaart tot de gootsteenbak.'

Wie op God vertrouwt voor een hiernamaals, lees ik, is een goudvis. Hij beseft niet dat hij na zijn dood wordt weggespoeld, doorgetrokken.

Het beeld herhaald, in de reeks Geknikte zinnen, uit het jaar 2000: 'Zijn god hing opgehangen dood, het lijk verdween, en ach, / toen hing hij dus het geloof aan van het lege graf, // en werd van kukeleku een bad dat draaien ging om steeds / hetzelfde grondeloze gat. Zo ging zijn leven wentelen, / als water na de losgerukte stop. Hij moest erheen, / steeds naar dat lege graf, daar draaide hij omheen, // steeds dichterbij, één grote petrusmaalstroom...'

Petrus. De dichter van de goudvis is de loochenaar (kukeleku) geworden. Willem Jan Otten deed in 1999 in het essay Het wonder ..

