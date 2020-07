Coen, schipper Bontekoe en dominee Hondius

De Verenigde Oostindische Compagnie werd opgericht in 1602 en hield op te bestaan in 1798. In het nationaal geheugen ligt ze nog dicht onder de oppervlakte. Ministerpresident Balkenende prees in 2006 de handelsgeest en de ondernemingsdrang van de VOC, die het navolgen waard zouden zijn: ‘Laten wij optimistisch zijn! Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?’ Zijn uitspraak leidde tot protest van GroenLinks-leider Femke Halsema.

De strijd over de VOC woedt voort en wordt deze zomer gestreden in Hoorn, waar het standbeeld staat van Coen. In Hoorn was een kantoor of Kamer van de VOC gevestigd, net als in Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Delft en Enkhuizen. Een VOC-Kamer mocht schepen laten uitvaren en kantoren en pakhuizen bouwen.

Toen Hoorn in 1602 een Kamer van de VOC kreeg, verbleef een van zijn inwoners, Jan Pietersz. Coen, in Rome om ervaring op te doen in ‘coopmanschap ende boeckhouden’. Vijf jaar later vertrok hij naar Indië, waar hij Batavia stichtte en de Banda-eilanden onderwierp aan het gezag van de VOC. Het bloed dat hij daarbij vergoot, besmeurt zijn blazoen tot op de huidige dag.

Bijna geliefd is de Hoornse schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe, schipp..

