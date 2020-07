Geen weerwoord, maar een kus op diens bloedeloze negentigjarige lippen

In de serie ‘Zwanenzang’ wordt het laatste werk van een kunstenaar onderzocht. Wat heeft het ons te vertellen? Over wie hebben we het vandaag?Nou, over Fjodor Michajlovitsj Dostojevski (1821-1881), een van de grootste schrijvers aller tijden. Oké, Nabokov en Karel van het Reve waren het daarmee niet eens, maar verder is er toch een vrij brede consensus.

Dostojevski werd vooral beroemd door zijn romans Misdaad en straf, De idioot en De gebroeders Karamazov. Hij wordt vooral geprezen vanwege zijn diepe inzicht in de psyche van de mens en zijn ongeëvenaarde polyfonie. Dat laatste wil zeggen dat je in zijn boeken een breed palet aan personages aantreft: van heiligen tot zondaars, en hij kon zich in állen waarachtig verplaatsen.

‘Er lijkt niets te zijn dat Dostojevski niet durfde te denken, zodra hij zich inleefde in een ander’, schreef Willem Jan Otten eens in een prachtig essay. En juist over de zondaars schrijft Dostojevski met erbarmen. Opnieuw Otten: ‘In dit diepe verzet tegen het oordelen, tegen het idee dat je zelf buiten de maalstroom van het kwaad staat, daarin schuilt voor mij..

