Forten en linies in Zeeuws-Vlaanderen

Turkeye is een buurtschap nabij IJzendijke. Het bestaat uit een straat en vijftien à twintig huizen. De naam van de buurtschap is ontleend aan de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden maakten gebruik van galeien, schepen die door roeiers werden voortbewogen. Vaak waren het slaven die ooit krijgsgevangen waren gemaakt. Nadat prins Maurits in 1604 het vestingstadje Sluis op de Spanjaarden veroverd had, lieten ze veertienhonderd galeislaven achter. Het ging om Turken, voormalige soldaten van de sultan van het Ottomaanse of Turkse rijk, waarmee Spanje ook in oorlog was. De Staten-Generaal gaven de slaven de vrijheid terug, om de sultan een plezier te doen. Liever Turks dan paaps, dacht men in die tijd. Waarschijnlijk heeft Maurits uit eerbetoon een fort naar de Turken genoemd, Turkeye, nabij het huidige gelijknamige gehucht. De bevrijde slaven genoten slechts kort van hun vrijheid. Op hun thuisreis werden ze in Marseille weer tot slaaf gemaakt.

De verovering van Breda in 1590, met behulp van een turfschip, was het eerste grote succes van prins Maurits. Een jaar later veroverde hij Nijmegen, Zutphen, Deventer en Hulst, een vestingstadje in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Vijf jaar later, in 1596, werd Hulst door de Spanjaarden heroverd. Onder het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) legden zij vestingwerken aan, waardoor het stadje moeilijk meer te nemen was. De Friese stadhouder Hendrik Casimir I probeerde het in 1640, maar moest zijn poging met de dood bekopen. Pas in 1645 slaagde stadhouder Frederik Hendrik erin om Hulst te veroveren. Bij de Vrede van Münster, drie jaar later, werd de frontlinie de grens met de Zuidelijke Nederlanden. De Gentse Poort uit 1780, op de foto, m..

