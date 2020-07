Uren wachten op die ene vlinder in je achtertuin

Den Haag

Hoe belangrijk de beestjes ook mogen zijn, liefde voor insecten zit bij veel mensen diep weggestopt. Filmmaker Sanne Vermaas (42) zit anders in elkaar. Ze heeft een ‘fascinatie voor kleine beestjes’, lacht ze. ‘Vroeger tekende ik vaak insecten, later ben ik ze van heel dichtbij gaan filmen en keek ik naar diep ingezoomde foto’s. Dan krijg je pas door hoe mooi ze zijn, hoe knap de structuren van insecten in elkaar zitten.’

Een documentaire over beestjes in haar achtertuin zat al langere tijd in de pijplijn, maar volgens Vermaas ontbrak het lange tijd aan een goede aanleiding om te beginnen met filmen. ‘Ik zag het verhaal niet voor me. Door de coronatijd, waarin we door de intelligente lockdown allemaal thuis zaten, veranderde dat. ..

