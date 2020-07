Het nut van een notitieboekje

Het essay beleeft een comeback. Werk van Bas Heijne en Zadie Smith vindt gretig aftrek maar ook ‘grande dames’ als Susan Sontag en Joan Didion worden opnieuw in de spotlights gezet. Toevallig? Niet echt. Het literaire essay speelt steeds vaker een bijzondere rol in tijden van factchecken en post-truth.

‘De wereld zoals ik haar begreep, bestond niet langer.' Ligt het aan mij of voelen meer mensen zich zo, nu de eerste helft van 2020 er definitief op zit? De Amerikaanse journalist Joan Didion (85) omschreef met deze zin haar gevoelens in de late jaren zestig: ook een periode waarin de politiek zo extreem verdeeld was, mensen zich massaal in complottheorieën verdiepten (moord op J.F. Kennedy) en het vertrouwen in de media daalde tot een historisch dieptepunt.

Ook toen moesten journalisten zichzelf opnieuw uitvinden. Didion maakte deel uit van een groep talentvolle schrijvers die zich realiseerden dat de ‘objectieve’ manier van verslag doen niet meer paste bij de manische wijze waarop Amerika zich tussen hoop en w..

