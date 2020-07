Het gevaar van de ziekte X. Welke inzichten bieden historische epidemieën voor de toekomst?

Besmet, een tentoonstelling over de uitbraak van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten, zou op 15 april geopend worden in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Maar de actualiteit haalde de tentoonstelling op onwerkelijke wijze in.

Amito Haarhuis, directeur van museum Boerhaave, vertelt dat in de tentoonstelling Besmet gewaarschuwd zou worden voor de zogeheten ziekte X. ‘De entree bestond uit de werkkamer van een bezwete wetenschapper, die het onheil van een epidemie angstig dichtbij zag komen. De tentoonstelling zou in het teken staan van waarschuwen, maar dat is nu niet meer nodig. Iedereen heeft ervaren hoe een besmettelijke ziekte het leven kan ontwrichten.’

In de afgelopen weken is men in het museum druk bezig geweest om de tentoonstelling een andere insteek te geven. Die andere insteek wordt goed zichtbaar in de verandering van het campagnebeeld. Het oorspronkelijke beeld bestond uit een confronterende foto van de rug van een jongen, getroffen door waterpokken..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .