Moeten alle witte Jezusbeelden nu de kerk uit? Dat is echt te simpel

Al die afbeeldingen van een witte Jezus – soms compleet met blonde lokken –, zouden kerken daar niet vanaf moeten? Je erkent dat racisme een groot kwaad is, niet alleen tegen medemensen maar ook tegen de Schepper zelf die mensen maakte naar zijn beeld. Je gelooft in de Geest die grenzen doorbreekt. Je wilt dat jouw gemeente open staat voor mensen van alle afkomst en kleur. Dan lijkt het een duidelijke zaak.

‘Ja, ik vind dat ook de standbeelden neergehaald moeten worden van de witte Europeaan die ze claimen dat Jezus was. Die zijn ook een vorm van wit superioriteitsdenken. Dat zijn ze altijd geweest’, twitterde voormalig predikant en een van de aanvoerders van de Black Lives Matter-beweging Shaun King vorige week maandag. Ook afbeeldingen van zijn witte moeder en zijn witte vrienden zouden volgens King uit kerken verwijderd moeten worden.

Nu ziet King het vaker als een oplossing om eenvoudigweg herinneringen aan een verleden waarin wit zich de maat van de dingen voelde uit te wissen. En het is ook opmerkelijk is dat King in zijn tweet om aan te geven wat Jezus’ herkomst dan wel is, wél Egypte noemt, waar Jezus als vluchteling onderdak vond (’..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .