Kuijer wint Constantijn Huygens-prijs

Den Haag

'Bijna vijftig jaar schrijft Guus Kuijer voor kinderen en volwassenen en in die halve eeuw heeft hij een oeuvre bijeen geschreven van een constant hoog niveau', aldus de jury.

De uitreiking van de prijs is in januari 2021. Aan de Constantijn Huygens-prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. In 2019 won schrijver en dichter Stefan Hertmans de Constantijn Huygens-prijs. <