Rotterdam

Poetry International heeft de C. Buddingh’-prijs 2020 toegekend aan Jens Meijen (24). De Vlaamse dichter krijgt de onderscheiding van 1200 euro voor zijn volgens de jury 'frisse en originele' poëziedebuut Xenomorf. 'De blik van Meijen is in tegenstelling tot die van veel andere inzenders voor de C. Buddingh’-prijs 2020 niet naar binnen gericht, maar naar buiten gekeerd', stelt de jury. <