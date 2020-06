‘Nu bungelen we zelf’

Daan Heerma van Voss (36) registreerde van maart tot begin mei ‘de veelstemmigheid van deze collectieve ervaring’, door verhalen over corona op te tekenen in zijn persoonlijke omgeving en de media in allerlei landen. Het is een eerste verwerking van een ramp. Herkenbaar voor elke lezer zijn twee dingen: corona is persoonlijk, het komt ook jouw leven binnen; maakbaarheid wordt acuut kwetsbaarheid. En opeens lijkt veel van wat je doet of verzamelde en plande, nu futiel en verleden tijd.

Ivan Krastev (55), een Bulgaarse politicoloog die Europa als thema heeft, is een goede gids. Hij kent zowel nut als stroperigheid van de Europese Unie en kan ook de rechtse winden die in het oosten van ons continent waaien, goed duiden.

