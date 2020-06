‘Kiezen om nieuwsgierig te zijn, is meer dan bevredigend’

‘Ieder antwoord roept nieuwe vragen op, elk inzicht nieuwe onduidelijkheden.’ Dat de mens zich niet uit het veld laat slaan door die knagende onwetendheid, zegt volgens Alexander Rinnooy Kan, voorheen de 'invloedrijkste man van Nederland', alles over zijn zin in het leven.

In zijn boek Bordjes duiken uit 2018, waarin hij verantwoording aflegt over zijn publieke functioneren, noemt hij zichzelf een zondagskind. Hij verhaalt over zijn ‘zeer geprivilegieerde jeugd’ in Den Haag, als zoon van een remonstrantse topambtenaar van Financiën en een ‘onweerstaanbaar innemende, gracieuze’ Engelse moeder. In de jaren zestig studeert hij wiskunde in Leiden en is hij lid van het studentencorps. Daarop volgt een uitzonderlijke carrière: jeugdig rector-magnificus van de Rotterdamse universiteit, jeugdig voorzitter van werkgeversclub VNO-NCW, tien jaar raad van bestuur van bank-verzekeraar ING en ten slotte het voorzitterschap van de SER (Sociaal-Economische Raad).

Die laatste functie, die..

