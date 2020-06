Tijdsdocument toont Nederland tijdens corona

Museum Hilversum werkt aan een fotoboek en -tentoonstelling om deze periode vast te leggen.

Hilversum

Ingeborg Emmerzael maakte een foto van een kleindochter die haar oma na maanden een knuffel geeft. Ze willen elkaar voelen, maar wel op een veilige manier. Daarom zit de kleindochter verpakt in een plastic zak. De foto werd de weekwinnaar van het sociaal platform Care4Corona en is vanaf 8 augustus te zien in Museum Hilversum op de tentoonstelling Pandemic - Picture it. ‘De foto heeft het in zich om iconisch te worden’, vindt museumdirecteur Stef van Breugel. Het is in elk geval een van zijn favoriete foto’s.

Care4Corona is een belangeloos initiatief van Ronald van der Mark om mensen zo goed mogelijk door de coronatijd heen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .