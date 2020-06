Jongeren missen sociale contacten

Een fragment uit de korte film Rebels with a cause waarin jongeren hun leven in coronatijd filmden. (beeld amateo)

Hun muziek en videofragmenten vormen samen de korte film Rebels with a cause die zondag online in première gaat.

Leeuwarden

70 jonge Europese filmers en muzikanten maakten samen de korte film Rebels with a cause. Benjamin Talma (13) uit Drachten, trompettist bij het christelijke fanfarekorps Looft den Heer Boornbergum, deed ook mee. ‘Ik vond het leuk en bijzonder om mee te doen. Het is knap dat ze zo veel jongeren uit zo veel landen bij elkaar hebben gekregen.’

De film werd gemaakt op een basiscompositie van dirigent Reinout Douma van het Noordpool orkest in Groningen. ‘Wij kregen allemaal bladmuziek en een muziekbestand. We hebben met de fanfare één informatiebijeenkomst gehad via Zoom. Daarna heb ik ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .