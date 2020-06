Musea denken dat er voorzichtig méér kan. Eén van de oplossingen: spiegels tegen het opbotsrisico

Heino, Amsterdam

Rembrandt was niet claustrofobisch, anders had hij de smalle wenteltrap in zijn huis nooit op gedurfd. En de kasteelheren van Het Nijenhuis bij Heino hielden hun ontvangsthal heel bescheiden. Ze hebben nooit bedacht dat er eeuwen later musea in hun huizen gevestigd zouden zijn, met bezoekersstromen. En al helemaal niet dat zich zoiets als een corona-pandemie zou voordoen. Maar de nieuwe eigenaren willen ook nu gasten ontvangen. Hoe doen ze dat?

Als we de entree van Kasteel het Nijenhuis binnenlopen, staat gastheer Bernd te Winkel op. Hij loopt naar de plexiglazen wand die ons van hem scheidt en zegt: ‘U bent de journalist, ik weet het, uw komst is aangekondigd. Maar ik moet jullie er toch even op aanspreken: jullie houden ..

