Zangeres Vera Lynn (103) - van ‘We’ll Meet Again’ - was een symbool van hoop

Lynn was voor Britten en miljoenen anderen een ‘symbool van veerkracht en hoop’, stelt de omroep. Ze kreeg grote bekendheid doordat zij het moreel van de Britse troepen in de Tweede Wereldoorlog hoog hielp te houden met haar optredens en haar BBC-radioprogramma ‘Sincerely Yours’. Daarmee verwierf Lynn de bijnaam ‘the Forces’ Sweetheart’ (lieveling van de troepen).

Lynn is officieel de oudste artiest ooit die een plek in de Britse album Top 40 heeft bemachtigd. Ze maakte haar eerste plaat al in 1935. Haar laatste nam ze in 1984 op. Met klarinettist en saxofonist Harry Lewis van het Ambrose-orkest trad ze in 1939 in het huwelijk. Hij overleed in 1998. Ze hadden twee kinderen.

In Groot-Brittannië verscheen Dame Vera Lynn nog bij herdenkingen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .