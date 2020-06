Zangeres en 'lieveling van de troepen' Vera Lynn (103) overleden

Lynn kreeg grote bekendheid doordat zij het moreel van de Britse troepen in de Tweede Wereldoorlog hoog hielp te houden met haar optredens en haar BBC-radioprogramma 'Sincerely Yours'. Daarmee verwierf Lynn de bijnaam 'the Forces' Sweetheart' (lieveling van de troepen). De zangeres is onder meer bekend van de liederen We'll Meet Again, Yours en The White Cliffs of Dover.

Onlangs kwam Vera Lynn nog tweemaal in het nieuws. In maart greep zij haar 103e verjaardag aan om haar land te midden van de coronacrisis opnieuw moreel te ondersteunen. Zij riep het publiek op om "momenten van vreugde" te vinden in "moeilijke tijden". Amper een week daarvoor werd Lynn officieel de oudste artiest ooit die een plek in de Britse album Top 40 heeft bemachtigd.

Herdenkingen

In Groot-Brittannië verscheen Dame Vera Lynn nog bij herdenkingen ter gelegenheid van de 40e verjaardag van D-Day en de 50e van het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ze zou in 1995 een reünie van oud-gevangenen van de Birma-spoorweg bij het militair tehuis Bronbeek in Arnhem bijwonen, maar moest toen helaas afzeggen omdat ze ziek was.

Lynn (Londen, 1917) begon haar zangcarrière al op 7-jarige leeftijd met optredens in lokale clubs. In 1935 kwam haar doorbraak en maakte ze haar eerste platen. Van 1937 tot 1941 zong Lynn bij het orkest Ambrose. Met klarinettist en saxofonist Harry Lewis van dat orkest trad ze in 1939 in het huwelijk.

Radioprogramma

Lynns solocarrière begon in 1940, het jaar waarin ze ook begon met haar radioprogramma. Nadat ze zich met die uitzendingen al razend populair had gemaakt bij de Britse militairen, zocht ze die in 1944 op in Birma. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte ze ook drie films.

Na een korte pauze, was ze in 1947 terug in het variété en even later had ze ook weer een radioprogramma. In 1952 was ze met 'Auf Wiedersehen, Sweetheart' de eerste Britse artiest met een nummer 1-hit in de Verenigde Staten. Haar eerste en enige Britse nummer 1-hit scoorde ze twee jaar later met 'My Son, My Son'.

In 1960 stapte Vera Lynn over naar platenmaatschappij EMI, waar ze een album met eigentijdse nummers uitbracht. Ze begon in 1969 aan haar eerste televisieserie, die zeven jaar liep. In 1976 werd Lynn koninklijk onderscheiden en kreeg ze de titel Dame Vera Lynn. Sindsdien trad ze steeds minder op, maar maakte ze nog wel platen. Haar laatste nam ze in 1984 op.