Van Gogh Museum koopt brief Van Gogh en Gauguin

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft de brief gekocht waarin de schilders Vincent van Gogh en Paul Gauguin hun gezamenlijke bordeelbezoeken beschrijven.

Amsterdam

De vier vellen tellende brief werd dinsdag voor 210.600 euro geveild in Parijs, waar de Vincent van Gogh Stichting het wist te verwerven voor het Van Gogh Museum dat de brief zal tonen.

Het is de enige brief die Van Gogh ooit samen met een andere kunstenaar schreef. Volgens het Van Gogh Museum is het het belangrijkste document van de schilder dat nog in particuliere handen was. De nieuwe aanwinst is dit najaar te zien in het museum in Amsterdam tijdens de tentoonstelling ‘Je liefhebbende Vincent’ Van Goghs mooiste brieven.

Van Gogh en Gauguin schreven de brief in november 1888 aan collega-schilder Émile Bernard. De kunstschilders woonden samen in het huis in de Franse plaats Arles, waar Van Gogh beroemde werken als Caféterras bij nacht, Het gele huis en De slaapkamer schilderde. Van Gogh (1853-1890) en Gauguin (1848-1903) hadden er een onstuimige vriendschap. <