Boekenweek 2021 krijgt thema ‘Tweestrijd’

Amsterdam

Het thema van de Boekenweek 2021 is 'Tweestrijd'. Roxane van Iperen schrijft het Boekenweekessay.

Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), organisator van de Boekenweek, bekendgemaakt. Eerder meldde de organisatie al dat Hanna Bervoets het Boekenweekgeschenk schrijft. De 86ste Boekenweek vindt plaats van 6 tot en met 14 maart.

Van Iperen publiceerde in 2018 de roman 't Hooge Nest. Daarvan zijn al meer dan 175.000 exemplaren verkocht.

Van Iperen: 'Uitgerekend in de laatste Boekenweek kwam de wereld zoals we die kenden knarsend tot stilstand, en in de onzekere periode die we nu betreden kunnen goede verhalen en beschouwingen extra houvast bieden. Het thema "Tweestrijd" geeft daar alle ruimte voor: het gaat wat mij betreft niet alleen over het ..

