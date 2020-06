Bekenden schrijven Max Havelaar over

Een aantal prominenten gaat met de hand de roman Max Havelaar van Multatuli overschrijven. Dat meldt de Vrije Universiteit (VU), die initiatiefnemer is en nog meer medewerkenden zoekt, bekend of niet. Er zitten meerdere gedachten achter het plan: mensen zitten toch nog steeds veel thuis als gevolg van het coronavirus, door over te schrijven neem je de inhoud van een tekst anders in je op en met de hand schrijven gebeurt niet zoveel meer.