De wandeling: ‘Fijn dat je er weer bent’ in drie talen

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: een stadswandeling door Enschede.

Waar lopen we vandaag?

Enschede, de grootste stad van Oost-Nederland, was ooit het belangrijkste centrum van textielproductie in Nederland. Tegenwoordig herbergt de stad onder meer Universiteit Twente en Medisch Spectrum Twente. In mei 2000 vond in de wijk Roombeek, niet al te ver van het centrum, een grote vuurwerkramp plaats waarbij 23 doden vielen. Verschillende bordjes aan de rand van de binnenstad geven de route aan naar de inmiddels weer opgebouwde wijk.

Wat is er te zien?

Enschede bruist. Nederlanders en Duitsers, spelende kinderen, pleinen, ijsjes en friet, een rij bij de vis en de loempia’s, hoge groene bomen en fonteinen. Je komt ogen tekort in het centrum van de stad.

Op een relatief klein oppervlak zijn veel mooie gebouwen, pleinen en geschiedenis te zien, mits je er oog voor he..

