Het zal je gebeuren: je ontwerpt een tentoonstelling over textiel uit Egypte. Het mooiste stuk van de tentoonstelling zet je prominent op alle flyers, posters en tentoonstellingsboekjes. En dan komt het niet. ‘Sorry, corona...’ Projectleider Tanja van der Zon van het Rijksmuseum van Oudheden bewoog hemel en aarde om het stuk uit een Antwerpse collectie naar Leiden te krijgen. ‘Op een gegeven moment hoorden we dat de grens met België open zou gaan op 8 juni. Ik heb de gok maar genomen en de transporteur gebeld.’ Het pakte goed uit. Vanmorgen werden twee uitermate kwetsbare topstukken uit hun transportboxen gehaald en in de vitrines geplaatst. Jozef arriveert eindelijk in Leiden.

Restaurator Helbertijn Krudop plaatst het pronkstuk in de vitrine. (beeld ND)

Jozef arriveert op het borduurwerk, uit de zevende tot tiende eeuw, in Egypte. Een populair thema in die eeuwen, vertelt conservator Daniel Soliman van het Rijksmuseum van Oudheden. ‘Egypte is een van de vroege centra van christendom. Het geloof werd er in korte tijd enorm populair. Maar je ziet dat men pas na de verovering door de arabieren, moslims, in de zevende eeuw echt heel actief bijbelse voorstellingen op het textiel aanbrengt.’

Misschien komt dat doordat de christenen zich in die periode bewuster werden van hun identiteit, oppert Soliman. Hoe dan ook: verhalen over David, over over de geboorte van Jezus (de vlucht naar Egypte) en natuurlijk over Jozef, worden bijzonder populair.

Soliman en Van der Zon kunnen kreetjes van verbazing en bewondering niet onderdrukken als de doos open..

