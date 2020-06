Levensvragen van een 27-jarige: Hoe lees ik? Moet ik alle boeken begrijpen?

Ik zou iedereen wel een exemplaar van Kees de jongen van Theo Thijssen en Een klein leven van Hanya Yanagihara in de handen willen drukken. Omdat ze beide zo hartverscheurend mooi zijn, en omdat je er een beter mens van wordt.

‘Wat een onzin’, roept oud-uitgever Lidewijde Paris als ze me dit hoort zeggen. We zitten pal in de zon op een bankje, met tussen ons in een ruime meter en twee koffies. Paris vindt niet dat iemand ‘bepaalde boeken gelezen moet hebben’. ‘Misschien willen sommige mensen helemaal geen boek lezen over misbruik, zoals in Een klein leven. Of spreekt de stijl ze niet aan’, zegt ze schouderophalend.

‘Onzin!’ is iets wat Paris wel vaker roept tijdens ons gesprek in park Frankendael in Amsterdam. Ze wil simpelweg dat mensen lezen, en geeft daarom als oprichter van De Lees!-a..

