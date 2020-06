Spontaan feest in het saaiste dorp van de VS

Nee, zwartkijkers, niet alles gaat maar slechter. De Witkijker leest en denkt na over het nieuws en signaleert verhalen die hoopvolle ontwikkelingen laten zien, als tegenwicht voor de dagelijkse stroom onheil. Vandaag: een spontaan feest op een ongebruikelijke plek.

In de zomer van 2015 begon een internationaal stel vrienden een filmproject voor school. Ze kenden elkaar van de McGill universiteit in Montreal, Canada, en daagden elkaar in een reeks van dertig filmpjes uit om dingen te doen die ze nog nooit eerder hadden gedaan. Bijvoorbeeld: uitgenodigd worden voor de bruiloft van een onbekende, insecten eten, zonder ervaring orgelspelen voor een volle kerk..

Ze namen geen genoegen met nee als antwoord. En zo ontstond hun YouTube-kanaal genaamd Yes Theory. Inmiddels hebben de vrienden ruim 5,5 miljoen volgers verzameld op YouTube. De teller met het aantal weergaven van hun filmpjes staat op ruim 608 miljoen.

