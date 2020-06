Half-Nederlandse films geselecteerd

Amsterdam

Naast de Zweeds-Nederlandse co-productie Pleasure is ook de Deens-Nederlandse film Druk geselecteerd om dit jaar het Cannes 2020-label te dragen. Dat maakte de organisatie donderdag bekend. Het Nederlandse Topkapi Films heeft de film Druk deels geproduceerd. De film, die geregisseerd wordt door Thomas Vinterberg, draait om een groep van vier bevriende docenten, die horen over een theorie dat lichte dronkenschap creativiteit verhoogt en de geest opent naar de wereld om hen heen. Ze gaan de uitdaging aan en proberen gedurende de werkdag het alcoholpercentage in hun bloed op een constant niveau te houden. <