Coronadans in de Leidse Pieterskerk

Twee dansers zitten opgesloten in melkglazen kubussen in het prachtige decor van de Pieterskerk in Leiden.

De Leidse Pieterskerk is het decor voor een dansvoorstelling over vrijheid en isolement. (beeld Eva Schreuder)

In deze stad woonden van 1609 tot 1620 de Pilgrim Fathers, die mede grondleggers van de huidige VS zouden worden. In Leiden leefden ze in isolement. De Pieterskerk was hun kerk niet, zelfs de al bestaande Engelse gemeente in Leiden was hen te vrijzinnig. Ze hielden godsdienstoefeningen aan huis, ze zochten het isolement - tot in Amerika aan toe. Dit jaar precies vierhonderd jaar geleden vertrok..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .