Bulgaarse ‘inpakkunstenaar’Christo Vladimirov Javacheff (1935-2020)

Christo werd op 13 juni 1935 geboren in het Bulgaarse Gabrovo. Na zijn kunststudie in Sofia vertrok hij in 1956 naar Praag, van waaruit hij in 1957 voor het communisme vluchtte, naar Oostenrijk. In 1958 belandde Christo in Parijs. Daar ontmoette hij Jean-Claude, toen hij de opdracht kreeg om haar moeder te portretteren en aanvankelijk oog had voor haar zus. In 1961 werkten de twee voor het eers..

Na negen jaar onderhandelen met de Parijse burgemeester Jacques Chirac keerden Christo en Jean-Claude in 1984 terug naar Parijs, voor het inpakken van de Pont Neuf. Hun andere meesterwerk, het ingepakte Bondsdaggebouw, werd gecompleteerd in 1995.

