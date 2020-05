Thomas Piketty lezen in tijden van corona. Deze econoom heeft een frisse blik

Thomas Piketty onderzoekt in zijn nieuwste boek de ongelijkheid in samenlevingen. (beeld anp / Sander Koning)

Hoe gaat de wereld er na de coronacrisis uitzien? Ik ben christen en hoop op verandering die verbetering is. Volgens sommigen blaast corona een oude orde omver. Daarin ging het te veel om het individu, om globalisering, vrije markten, privatisering. Corona vraagt om solidariteit in plaats van hyperkapitalisme, eerlijker verdeling van inkomens en economische macht, om keuzes in het belang van ec..

Het is interessant in deze situatie het werk van de spraakmakende Franse econoom Thomas Piketty te lezen. Terwijl de ideeën over wat er na de crisis moet veranderen begonnen te circuleren, las ik het vuistdikke Kapitaal en ideologie, dat eind vorig jaar verscheen. Sociaal-economische ongelijkheid is het thema van Piketty. In 2013 verscheen zijn Kapitaal in de 21e eeuw. Dit nie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .