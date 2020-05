Museum De Lakenhal: Leef niet als een kalkoen zonder kop

In een nieuwe tentoonstelling in het Leidse museum De Lakenhal wordt de opmerkelijke reis van een groep religieuze vluchtelingen gevolgd die aan het begin van de zeventiende eeuw vanuit Engeland via Nederland naar Amerika trokken.

Jouw vrijheid of mijn vrijheid? Het is een van de vragen die vanaf 2 juni aan bezoekers van het Leidse museum De Lakenhal worden gesteld. Jori Zijlmans, conservator geschiedenis bij het museum, was vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling. ‘Het is dit jaar een herdenkingsjaar en we willen bezoekers uitdagen om zich te verplaatsen in de keuzes die de Pilgrims vierhonde..

