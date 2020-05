De ziel van het Drentse landschap tevoorschijn snijden

Siemen Dijkstra woont en werkt in Dwingeloo. Hij maakt kleurenhoutsneden van Drentse en andere noordelijke landschappen. Dat is monnikenwerk: een tijdrovend proces, waarin hij zich maanden onderdompelt in dat ene landschap. Per houtsnede zijn er wel vijftien, zestien drukgangen. Na elke toevoeging van weer een kleurlaag, snijdt hij verder.

Een nieuw boek en een expositie in Parijs zetten een bijzondere kunstenaar uit Drenthe opnieuw op de kaart. Siemen Dijkstra is Fries van afkomst, geboren in 1968 en opgegroeid in het oer-Drentse dorp Pesse. In de korte tijd van zijn eigen leven heeft hij zijn provincie al ingrijpend zien veranderen. ‘Niet alleen door intensieve landbouw, ook door nieuwe natuur.’ Hij maakt lange wandelingen, op ..

Op een zonnige dag in mei is Dwingeloo een perfecte bewaarplaats van een oudere, tijdloze wereld. Dat denk je, maar dat is niet zo. Dijkstra, meteen gastvrij en uitbundig vertellend, wijst op het waterkanon op de bollende

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .