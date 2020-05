Crowdfunding moet christelijke artiest door crisis helpen

Ede

Toen Hans Kramer aan een van de professionele zangeressen van koor Gospel Boulevard vroeg hoe het ging en zij in huilen uitbarstte, wist Kramer: hier moet ik wat aan doen. ‘Haar man is ook zzp’er in de culturele sector. In een klap was hun inkomen teruggevallen naar ‘nul’. Zo zijn er meer verhalen.’ Samen met vriend Johan Jansen zette marketeer Kramer vervolgens SuppArtists op, met als doel om chr..

