Componist des Vaderlands speelt in op corona-afstandsregels met muziekstuk ‘Meeting Point’

In reactie op het coronavirus maakte Calliope Tsoupaki, Componist des Vaderlands, een pianostuk met een videoclip: ‘Meeting Point’. ‘Er is geen afstand tussen ons als het gaat om muziek, als het gaat om liefde.’

Hoofddorp

De wind waait door de donkere haren van Calliope Tsoupaki (56) als ze op een verlaten locatie tussen hoge gebouwen plaatsneemt achter een vleugel. Het binnenwerk van het instrument schittert in de zon, terwijl klanken de lucht vullen. Danser Shay Latukolan, bekend van de programma’s DanceDanceDance en Battle On The Dancefloor, beweegt op dezelfde locatie op Tsoupaki’s muziek m..

Dat mensen momenteel noodgedwongen afstand houden in verband met de coronamaatregelen, inspireerde de Componist des Vaderlands tot het stuk ‘Meeting Point’. De bijbehorende videoclip maakte ze in samenwerking met regisseur Michael Middelkoop. Het filmpje is te zien op YouTube, waar het in opdracht van Buma Cultuur en de internationale auteurs- en componistenorganisatie CISAC aangeboden wordt al..

