Slotakkoord in een leeg theater

In een vrijwel leeg theater in Nunspeet geven ze een concert dat mensen thuis live kunnen streamen.

Nunspeet

Je zou misschien verwachten dat Elly & Rikkert zich vanwege de coronacrisis rustig houden, maar dat is allerminst zo. Rikkert schreef verschillende gedichten voor NPO Radio 1, maar vooral Elly blijft een bezige bij. ‘We hebben geluk dat we in een mooie, schone, groene omgeving wonen, in een fijn huis. Het moeilijkste is dat we geen contact kunnen hebben met vrienden en familie’,..

