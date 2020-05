Kunstenaar Egbert Modderman wint BP Young Artist Award

Egbert Modderman heeft als eerste Nederlandse kunstenaar de prestigieuze BP Young Artist Award gewonnen, een prijs die wordt uitgereikt door The National Portrait Gallery in Londen.

Groningen

Modderman (1989) wint de prijs voor zijn schilderij Rusteloos, waarop een slapende zwerver is te zien. Het is een bijzonder eervolle prijs, omdat de inzendingen vanuit de hele wereld komen. De BP Young Award wordt dit jaar voor de dertigste keer uitgereikt. Modderman krijgt niet alleen een geldbedrag, maar ook een plaats in The National Portrait Gallery. Het werk van Modderman, vaak z..

In 2016 vertelde Modderman in een interview met het Nederlands Dagblad dat hij in zijn werk is beïnvloed door een renaissance-kunstenaar als Caravaggio. Hij schildert geregeld Bijbelse figuren, zoals Noach. ‘Ik schilderde bijvoorbeeld ‘Troost’, het moment waarop twee zonen van de dronken Noach zijn naakte lichaam bedekken. Je ziet het als het ware uit het perspectief van de derde zoon,..

