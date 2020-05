Bloedgetuigen: Dominee Jan Kars in verzet. ‘Die moffenbende moeten we ons land weer uitwerken’

Bloedgetuigen is een serie over Nederlandse geestelijken die wegens verzetsactiviteiten door de bezetter werden gedood. Aflevering 8: Jan Kars

In de oorlog zijn tientallen Nederlandse predikanten wegens verzetsactiviteiten naar een gevangenis of een strafkamp gestuurd. Hun namen zijn verzameld door Jan Ridderbos (1942-2018). Naast zijn predikantschap in de Gereformeerde Kerken en de PKN deed hij onderzoek naar de gereformeerden in oorlogstijd. In 2011 publiceerde hij een overzicht van gevangengenomen predikanten in de bundel Van k..

Ridderbos vertelt welke predikant in welk kamp gevangen zat, hoe lang hij daar zat en tot welk kerkgenootschap hij behoorde. Het levert nuttige inzichten op. Zo hebben er in kamp Amersfoort 74 predikanten gevangen gezeten en in kamp Vught 36, van wie er tien uit kamp Amersfoort kwamen. In Westerbork zaten drie predikanten gevangen. In totaal werden er 103 predikanten naar een Nederlands kamp ge..

