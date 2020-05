Bloedgetuigen: ‘Ik zal door ‘s vijands zwaard niet sterven, maar leven door Gods genade’

Bloedgetuigen is een serie over Nederlandse geestelijken die wegens verzetsactiviteiten door de bezetter werden gedood. Aflevering 7: Pieter Hendrik Wolfert.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers niet alleen Nederland, maar ook België, Luxemburg en Frankrijk binnen. De Fransen vochten door tot 22 juni, toen ze een vernederende wapenstilstand moesten sluiten. Een van de afspraken was dat Franse soldaten die krijgsgevangen waren genomen, voor de duur van de oorlog in Duitsland werden vastgehouden. Het ging om meer dan anderhalf miljoen. De levensomstandig..

Velen probeerden te ontsnappen en naar huis terug te keren. Soms liep de terugweg over Nederlands grondgebied. De Fransen waren eenvoudig te herkennen, ook al hadden ze de letters K G (Kriegsgefangene) die op hun kleren waren genaaid, afgerukt of afgedekt. Ze zagen er sjofel uit en stonken een beetje. Ze kwamen over de grens in Limburg, naar schatting achtduizend man, maar ook in Groni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .