D-day en daarna: Dönitz, opvolger van Adolf Hitler, capituleert zeer langzaam

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 49: de Duitsers capituleren. Karl Dönitz, de opvolger van Adolf Hitler, wilde het liefst alleen voor de westelijke geallieerden capituleren.

In de laatste dagen van het Derde Rijk kwamen de kopstukken een voor een ten val. Hermann Goering, de plaatsvervanger van Hitler, week uit naar Beieren. Hij meende dat Hitler niet meer tot regeren in staat was en riep zich uit tot nieuwe leider. Heinrich Himmler, de leider van de SS, zocht heimelijk contact met de westerse geallieerden om vrede te sluiten en samen te vechten tegen de Russen. Hi..

In het testament wees Hitler een nieuwe regering aan. Joseph Goebbels, het enige kopstuk dat bij hem was gebleven in de Führerbunker, werd rijkskanselier. Admiraal Karl Dönitz, opperbevelhebber van de marine, het enige legeronderdeel dat trouw aan Hitler gebleven was, werd staatshoofd. Dönitz mocht zich geen Führer noemen, want Hitler meende dat hijzelf als Führer ‘uitzonderlijk en onherhaalbaa..

