Fotograaf Sabiha Çimen portreteert de bewakers van de Koran om een onbekende wereld te onthullen

Moslims die de Koran uit het hoofd leren, mogen de titel ‘Hafız’ voor hun naam zetten. Hierachter zit het geloof dat iedereen die hun heilige boek uit het hoofd leert, en de leringen volgt, door Allah zal worden beloond met een hogere status in het toekomstige paradijs, aldus Sabiha Çimen uit Turkije. De fotografe heeft met haar serie ‘Hafız: Guardians of the Qur’an’ (bewakers van de Koran) de tweede prijs gewonnen in de categorie ‘langetermijnprojecten’ van de World Press Photo-competitie. Zij ging zelf op haar twaalfde naar een koranschool, samen met haar tweelingzus.

Elif (9), een nieuwe leerling van de Koranschool in Rize, Turkije, op 4 augustus 2018. Ze draagt voor het eerst in haar leven de hidjab. (beeld Sabiha Çimen, Turkije / Hafiz: Guardians of the Qur’an)