Al weken 'Op de plaats ... rust' voor militaire musea

Uitgerekend bij de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding zijn militaire musea noodgedwongen dicht. ‘Vrijheid is verder weg dan ooit.’

Jongeren kunnen zich in het Nationaal Militair Museum even niet vergapen aan een Amerikaanse F-15. Alle 115 oorlogsmusea en herinneringscentra in Nederland zijn dicht. (beeld Riekelt Pasterkamp)