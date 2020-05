Leven op New Yorkse daken

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een fotograaf uit New York legt vanaf zijn dakterras vast hoe het leven in Brooklyn doorgaat op de daken.

Jeremy Cohen heeft al vele beroemdheden mogen fotograferen: Lizzo, Jonathan Van Ness en Joe Biden, om maar een paar te noemen. Dat werk ligt door de coronacrisis natuurlijk stil. Maar Jeremy heeft manieren gevonden om ook als fotograaf vanuit huis te werken.

Vanaf zijn dakterras in de New Yorkse wijk Brooklyn kijkt hij uit over de daken van zijn buurtgenoten. Omdat in de stad een lockdown van kracht is, wijken de New Yorkers uit naar hun daken. Jeremy ziet zijn buurtgenoten sporten, dansen, vliegeren, picknicken, muziek maken, schilderen – het leven gaat door op de daken van de stad. De fotograaf pakte zijn telelens erbij en legde het vast. D..

